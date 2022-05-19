СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання чиновниками “гуманітарки”

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги: чиновники намагались продати понад 1 тисячу бронежилетів, які мали безкоштовно передати захисникам.

СБУ повідомила що ділки намагались незаконно продати понад 1 тисячу бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.

Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони.

Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів”.

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За даними джерел УП, йдеться про бронежилети, виготовлені Львівським Оборонним Кластером, які продавались у мережі гіпермаркетів “Епіцентр”.

В СБУ додали, що з торговельної мережі вилучили частину цієї продукції – її передадуть до ЗСУ.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюють всі обставини та осіб, причетні до протиправної схеми.

17 травня Львівський Оборонний Кластер заявив про крадіжку бронежилетів в української армії – плитоноски, які ЛОК безкоштовно передає захисникам, продавались в “Епіцентрі”.

Дослівно ЛОК: “Кому війна, а кому – мати рідна! У той час, коли ЛОК – Львівський Оборонний Кластер разом з донаторами, які матеріально допомагають проекту, докладає усіх зусиль, аби безкоштовно передати якнайбільше бронежилетів на фронт, хтось набиває власні кишені.

Нещодавно отримали повідомлення одразу від кількох волонтерів, що у мережі торговельних центрів “Епіцентр” продають бронежилети, які схожі на наші”.

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У ЛОК заявили, що бронежилети, які мали бути безкоштовно передані захисникам, знайшлись в “Епіцентрі” по 12,5 тисячі грн за одиницю

Деталі: У ЛОК додали, що унікальна внутрішня система ідентифікації, яку вони використовують при виробництві бронежилетів, дозволила встановити, що чохли бронежилетів, які продавались в “Епіцентрі”, – їхнього виробництва.

Колектив ЛОКу назвав продаж своїх плитоносок “не просто шахрайством”, а “актом державної зради”.

Кластер також висловив сподівання, що “Епіцентр” не причетний до крадіжки бронежилетів і в даному інциденті “став жертвою торговців совістю”.

Оскільки вказані плитоноски мали передати захисникам безкоштовно, то ЛОК звернувся до СБУ.

В “Епіцентрі” повідомили, що згадані бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставила в мережу її торговельних центрів компанія “Група Венето”, яка має на них усі документи.

Дослівно “Епіцентр”: “Компанія “Група Венето” надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ “Епіцентр К” правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами”.

В “Епіцентрі” також додали, що на фото з виробничих приміщень “Групи Венето” можна побачити “тканину для виробництва, залишки плитоносок, відходи після порізки металу на жилети”.

Крім того, в “Епіцентрі” додали, що “бірки на жилетах містять інформацію та штрих-коди складської програми, яку використовують на виробництві “Групи Венето””.

“Епіцентр” зазначає, що компанія “Група Венето” всі документи вже надала у прокуратуру.

У ЛОК повідомили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони визначило їх основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів.

Зазначається, що лабораторія ЛОКу проводить випробування бронеплит на відповідність ДСТУ, а експерти надають консультаційну підтримку волонтерам.

У ЛОК підкреслили, що вони не беруть жодних коштів за бронежилети і не продають їх.

Плитоноски виготовляють за гроші донаторів і передають до Сил Логістики Міноборони, органів державної влади та місцевого самоврядування, напряму у військові частини або через організації, які звертаються до ЛОК і організовують логістику.

Станом на 17 травня, за даними ЛОК, вони безкоштовно передали понад 30 000 бронежилетів.

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