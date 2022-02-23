СБУ: Росія закупила 45 тисяч пакетів для перевезення трупів

Серед російських військових панують тривожні настрої, адже Росія закупила тисячі пакетів для перевезення трупів.

Служба безпеки фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківщиною. Попри явні агресивні дії політичного керівництва Росії, серед російських військових панують тривожні настрої.

Про це заявив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Керівник управління вказує на пригнічений психологічний стан російських солдатів та неповне забезпечення – нестачу їжі, незадовільні умови розміщення тощо.

За отриманою нами інформацією, найкраща їхня тактична група нараховує лише 70% справної техніки. А 30% техніки несправна. Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах, – додав начальник Управління СБУ в Харківській області.

За інформацією Дудіна, російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

“Разом з тим, я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах”, – сказав Дудін.

А які настрої у ЗСУ

Українські військові вже восьмий рік боронять нашу батьківщину від російських окупантів. І за цей час ми стали значно сильнішими не лише морально, але й у плані військового забезпечення. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний впевнений, що українські військові захищатимуть рідну землю “до останньої краплі крові”.

Згідно зі свіжими результатами соцопитування, майже половина (48%) українців будуть або воювати, або надавати допомогу армії у разі повномасштабного вторгнення Росії. 18% лише намагатимуться вижити, 3% – виїхати за кордон.

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