Світ за Україну: цивілізовані держави засудили визнання Росією Л/ДНР

Нині рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності “Л/ДНР” підтримали лише чотири країни – Куба, Венесуела, Нікарагуа та Сирія. Такої самої позиції дотримуються у невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

А весь цивілізований світ у цьому питанні на боці України. Відповідну карту у своєму Telegram-каналі опублікував блогер Олег Шарп.

Які країни підтримали та засудили Путіна через “Л/ДНР”.

Засудили рішення Путіна у Євросоюзі, Великій Британії, США, Канаді, Норвегії, Туреччині, Грузії, Албанії. Сполучені Штати при цьому вже оголосили про запровадження санкцій проти псевдореспублік, а Британія – проти Росії через визнання нею “Л/ДНР”. Водночас у ЄС уже підготували пакет обмежувальних заходів.

Додамо, що президент США Джо Байден сьогодні заявив про введення нових антиросійських санкцій, які стануть доповненням до вже оголошених обмежувальних заходів.

Зазначимо, що Білорусь прокоментувала це “визнання” неоднозначно. У МЗС країни заявили, що “з повагою та розумінням” сприймають це рішення російської сторони, але сама Білорусь поки прямо не говорила про визнання або невизнання “Л/ДНР”.

Нагадаємо, що 21 лютого Володимир Путін визнав “незалежність” терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”. З таким проханням виступали глави псевдореспублік і навіть Держдума РФ.

А вже 22 лютого Рада Федерації РФ ратифікувала укази президента Росії про “визнання” “ДНР” та “ЛНР”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією “незалежності” терористичних республік “Л/ДНР” є черговим актом агресії проти України. У зв’язку з цим проти РФ мають бути негайно введені санкції, що включають повну зупинку газопроводу “Північний потік-2”.

Також Зеленський сказав, що влада України розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із Російською Федерацією. Днями цим взаєминам виповнилося 30 років.

Західні країни відреагували на рішення президента Росії Володимира Путіна визнати самопроголошені утворення “ЛНР” та “ДНР”. Усі вони засудили керівництво РФ та пообіцяли ввести санкції проти Москви.

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