Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Сенат Польщі проголосував у середу, 26 жовтня, за резолюцію, якою визнав владу російської федерації терористичним режимом.

За резолюцію проголосували всі присутні польські сенатори.

«Україна сьогодні захищає демократію і свободу. російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об’єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей. Щоб виховати їх на режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян у віддалені райони росії», — йдеться в резолюції.

Як зазначено в документі, «всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії. Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому росію необхідно перемогти та позбавити можливості загрожувати сусідам».

«Сенат Республіки Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд російської федерації терористичним режимом», — йдеться в резолюції.

Читайте також: У таємній розмові Берлусконі заявив, що у війні в Україні винен Зеленський

Крім того, «Сенат Республіки Польща висловлює свою вдячність усім інституціям і організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства, і закликає міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує ці злочини».

У резолюції Сенат подякував всім полякам, уряду та місцевим адміністраціям, неурядовим організаціям і підприємцям за допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб, переважно жінкам і дітям.

Читайте також: Україна запровадила обов’язкові іспити для отримання громадянства на знання мови, історії та конституції

Обговорити новини українців в Італії, можна у групі Facebook Українці в Італії Разом, або на Телеграм-каналі З Італії про Італію.