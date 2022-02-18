Ситуація на Донбасі: 20 обстрілів лише з початку доби

Російсько-окупаційні війська 20 разів порушувати режим припинення вогню з початку доби, з них 15 разів бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Штаб ООС повідомив: “Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків”.

Втрат серед українських захисників немає.

Повідомляється, що об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

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Передісторія:

17 лютого російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час перебували діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізували.

Потім ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєверодонецького району.

Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі закладу. Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці.

Загалом 17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних.

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