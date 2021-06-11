Виконком Української асоціації футболу у п’ятницю, 11 червня, затвердив футбольний статус гасел “Слава Україні!” і “Героям слава!”.

Про це у своєму Facebook повідомив голова УАФ Андрій Павелко.

За словами Павелка, його пропозицію одноголосно підтримали усі 45 членів Виконкому УАФ. Голова УАФ наголосив, що гасла “Слава Україні!” і “Героям слава!” протягом багатьох років є привітанням для мільйонів українських вболівальників.

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“На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням”, – йдеться у дописі Павелка.

Крім того, під час засідання затвердили футбольні символи України. Так, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом “Ukraine” на всіх офіційних заходах УАФ використовуватимуть і великий герб — карту України з Тризубом в центрі.

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Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи “Слава Україні” і “Героям слава”. Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов’язав прибрати з неї напис “Героям слава”.

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