Стартували зйомки українсько-італійської комедії Koza Nostra

У вересні почалися зйомки нового українсько-італійського фільму Koza Nostra. Головну роль в ньому зіграє українська актриса Ірма Вітовська.

Koza Nostra — це українсько-італійська сімейна комедія. У назві фільму використовували гру слів: Koza — на честь головної героїні Влади Кози, а не Cosa, як називається італійський мафіозний клан, з яким пов’язаний головний герой, Фредо Лаган.

Зйомки фільму проходитимуть у Карпатах, на Сицилії і в Римі

Сюжет фільму грунтується на відносинах української домогосподарки з Карпат Влади Кози і одного з італійських мафіозі Фредо Лагана. Фредо вийшов з в’язниці і знаходиться в розгубленому стані: він втратив контроль над бізнесом, а члени його сім’ї втратили будь-який контакт один з одним.

Це історія дітей і батьків про те, як складно бути і тими, і тими

Старший син, Лука, мріє продовжити кримінальну справу батька, але у нього немає таких здібностей і таланту до цього. Молодший син вивчився на програміста в США і не хоче навіть чути про будь-яких незаконних ідеях. А дочка Франческа геть ігнорує минуле сім’ї, чим не на жарт дратує батька. І тільки Влада повинна допомогти Фредо навести порядок і в бізнесі, і в родині.

Зйомки почалися в вересні і триватимуть до листопада

Зйомки, які почалися в вересні, будуть проходити в Карпатах, Римі та на Сицилії. Головну роль Влади Кози в картині зіграє популярна українська актриса Ірма Вітовська ( Мої думки тихі, Таємний щоденник Симона Петлюри, Брама). Крім неї, в головних ролях зіграють Джованні калкану, Джудитта Василе, Лоренцо Скальці і інші.

Режисером фільму став італієць Джованні Доту. «Коза Ностра — це історія дітей і їх батьків, історія про те, як складно бути і тими, і іншими. Я хочу дослідити відносини поколінь, довіру і здатність слухати один одного, а також необхідність дізнатися і прийняти момент, коли батькам прийшов час дозволити своїм дітям вилетіти з гнізда », — каже Доту.

У широкий прокат фільм вийде в 2021 році. Картина вийде на двох мовах: італійською та українською.

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