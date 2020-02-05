Сьогодні фактично відбувається атака на судову систему України та скасування судової реформи. Через це українці будуть змушені шукати правди за кордоном, як в Лондоні, де українська держава захистила свої інтереси і виграла у колишніх власників Приватбанку , чи як в Панамі, де відкрили кримінальну справу проти Портнова за розповсюдження неправдивої інформації, – сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в коментарі журналістам

«На жаль, сьогодні голосування (прийняття закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (1008) – ред.) про скасування де-факто судової реформи, скасування де-факто незалежності Верховного суду», – заявив Петро Порошенко.

«Де-факто йде атака на судову систему України, що дивним чином збігається з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників», – зауважив він.

«Я б дуже не хотів, щоб правду українці вимушені були шукати тільки закордоном. Як Панама, яка порушила справу проти Портнова, і як Лондон, який врешті-решт захищає Україну в питаннях з колишніми власниками (Приватбанку – ред.)», – сказав п’ятий президент України.