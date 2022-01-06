Суд заарештував усе майно Порошенка

Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер: “Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити”.

Upd. Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов‘язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.

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Наразі є можливість на апеляцію, однак оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли аж на 14 січня.

Адвокат Порошенка назвав це переслідуванням, замовленням Офісу президента. Також захист лідера “ЄС” готується до апеляції.

За словами адвоката, прокурори взяли декларацію п’ятого президента і з неї писали клопотання про арешт.

Нагадуємо: Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

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