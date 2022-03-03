Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав роботу зі збору доказів у рамках розслідування можливих воєнних злочинів Росії проти України.

Про це повідомив головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, пише BBC.

“Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс має достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, які підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які можуть вважатися такими, вже виявлено, і вони стануть основою розслідування”, – наголосив Хан.

У заяві головного прокурора зазначається, що 2 березня він отримав звернення від 39 держав–учасниць Міжнародного кримінального суду щодо розслідування ситуації в Україні через напад Росії.

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“Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою”, – йдеться в заяві.

Також прокурор МКС закликав “усіх, хто бере участь у бойових діях в Україні”, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права.

Міжнародний кримінальний суд починаючи з 2015 року, коли була подана заявка від українського уряду, офіційно має повноваження на розслідування вчинених на українській території злочинів.

Офіс прокурора МКС у грудні 2020 року ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму.

Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, які відбулися в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані. За час збройної агресії Україна спрямувала до кримінального суду докази найтяжчих воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви. Перша – щодо подій на Майдані. Друга – по Криму та Донбасу.

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Довідка

Міжнародний кримінальний суд був заснований на основі Римського статуту. Ратифікація Римського статуту означає поширення компетенції дії МКС на держави, які його ратифікували. На сьогодні це понад 100 країн.

20 січня 2000 року Україна підписала Римський статут МКС, але не ратифікувала, тому не вважається державою-учасницею. Але це не завадило їй звернутися до МКС, адже сам Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали.

Водночас Росія відкликала свій підпис під Римським статутом. Однак це не перешкоджає переслідуванню російських громадян за злочини, вчинені на території України.

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