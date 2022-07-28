Сьогодні, у День державності, окупанти випустили по Україні 2 десятки ракет

Російська армія вдарила ракетами різного класу по Україні 28 липня з трьох напрямків.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП
За словами Ігната, росіяни випустили “Калібри” з акваторії Чорного моря, “Іскандери” з району Зябровка Гомельської області Білорусі та ракети Х-22 з дальніх бамбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі Шайковка в Росії.
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Всього ворог випустив близько 20 ракет.
На жаль, в силу важкості ураження подібних повітряних цілей, цього разу ППО не вдалося збити ці ракети.
Що передувало: Зранку 28 липня повітряна тривога лунала в багатьох регіонах України. Ворог ударив по півночі країни. За попередніми даними поліції, жертв чи постраждалих в результаті ракетного удару російської армії по Вишгородському району Київщини немає.
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