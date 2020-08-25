Тимошенко у важкому стані на інтенсивній терапії від COVID-19

Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, яка заразилася COVID-19, все ще перебуває у важкому стані.

Джерело: прессекретарка Тимошенко Марина Сорока у Facebook

Пряма мова: “На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким… З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID”.

Передісторія:

23 серпня стало відомо, що лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко заразилася COVID-19 і перебуває у важкому стані.

У ЗМІ також з’явилася інформація, що крім Тимошенко, коронавірус виявили у її дочки Євгенії з чоловіком Артуром Чечоткіним, проте представники лідерки “Батькивщини” про це не повідомляють.

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