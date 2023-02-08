УГКЦ остаточно переходить на Грегоріанський календар

Українська Греко-Католицька Церква робить історичний крок щодо переходу на новий календар. Нерухомі свята відзначатимуть разом із католиками.

Ця зміна приведе УГКЦ до решти Східних Православних Церков, а також дозволить їм зберегти власні унікальні традиції та практики.

Новий календар базуватиметься на юліанському календарі, який століттями використовувався східними православними церквами.

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Цей перехід принесе багато змін для вірян УГКЦ, зокрема зміни у богослужіннях та святах. Це важливий крок у збереженні ідентичності УГКЦ в Україні, а також її об’єднання з іншими східними православними церквами в усьому світі.

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