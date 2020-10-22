Офіційні дані про кількість хворих на COVID-19 не відображають справжню ситуацію з поширенням захворювання.

Лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Ольга Голубовська заявила, що Україна входить у найважчий епідсезон в умовах пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на онлайн-брифінгу.

Вона зазначила, що сьогодні спостерігається природне зростання захворюваності на COVID-19, яке було прогнозоване.

“Цей епідемічний сезон, в який ми входимо, напевно, буде найважчим з моменту виникнення цієї проблеми”, – додала Голубовська.

“Природно, оскільки зростає загальна кількість хворих. Ми з вами прекрасно розуміємо, що дані офіційної статистики в інфекційній патології завжди відстають від реального поширення захворювання, тому що є деякі хворі люди з коронавірусною інфекцією, у яких негативний результат ПЛР. Це відбувається в усьому світі. Через кілька років ми дізнаємося оціночні дані про поширення цієї інфекції”, – додала вона.

Лікар-інфекціоніст зазначила, що таке зростання хворих на COVID-19 викликає навантаження на систему охорони здоров’я, перш за все за рахунок того, що зростає кількість важких хворих.

“На жаль, персоналу не вистачає, як його не вистачає в усьому світі. Персонал теж хворіє на різні хвороби. Сьогодні в системі охорони здоров’я всім дуже важко. Важко вже давно, але зараз ми входимо в дуже непростий сезон”, – зазначила вона.

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Голубовська закликала громадян дотримуватися всі необхідних протиепідемічних правил.

“У нас нічого не змінилось з доби Середньовіччя, коли йдеться про протидію такого захворювання, проти якого немає засобів специфічної профілактики і лікування. У нас залишається одне – мінімізувати ризики зараження шляхом роз’єднання можливих осередків інфекції”, – додала лікар-інфекціоніст.

За її словами, оскільки Україна перебуває в осередку інтенсивної передачі інфекції, всі громадяни мають сприймати себе, як потенційно інфікованих, і відповідним чином поводитися з оточуючими, особливо потрапляючи в місця великого скупчення людей.

Коронавірус в Україні та світі

Станом на ранок 22 жовтня в Україні вперше кількість нових випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч людей. Померли від COVID-19 вже 6 043 (+116) людини, а вилікувалися – 134 898 (+2 679). Активними хворими залишаються 181 938 пацієнтів.

Станом на ранок четверга, 22 жовтня, у світі інфекцією, спричиненою новим коронавірусом, заразилися понад 41 мільйон людей. За добу зафіксували понад 400 тисяч нових хворих. Це найбільший показник добового приросту кількості хворих з початку пандемії.

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