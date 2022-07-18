Україна жодних переговорів про мир зараз не веде з вини рф

росія не відмовилася від кінцевої мети розв’язаної нею війни, яка полягає у знищенні України, тому наразі жодних переговорів про мир не проводиться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Forbes, повідомляє Укрінформ.

«Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. росіяни як мантру повторюють: «З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення».

Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але мета залишилася незмінною – знищити нас», – наголосив міністр.

Він підкреслив, що кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї «операції» – знищення України.

«Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається», – заявив глава МЗС.

На його думку, спочатку слід змінити ситуацію на фронті, тому що переговори безпосередньо привʼязані до неї.

«Я всім партнерам кажу просту річ: за стіл переговорів росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів», – зазначив Кулеба.

Він додав, що Президент Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції: «Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав з огляду на агресивну поведінку росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити».

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Як повідомлялося, член української переговорної делегації Михайло Подоляк заявляв, що переговори України з російською федерацією зупинені доти, доки рф не зможе об’єктивно дивитися на ситуацію.

Згодом Подоляк наголосив, що процес українсько-російських переговорів може бути розблокований, якщо Зеленський надасть дорожню карту його ведення, а російська федерація почне адекватно сприймати світ.

Останні очні переговори між українською та російською делегаціями відбулися 29 березня у Стамбулі. Українська делегація виступила тоді з кількома пропозиціями щодо припинення війни, серед яких – підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України.

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