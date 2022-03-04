Україна закликає введення миротворчих сил

Верховна Рада виступає за введення в Україну миротворчих сил.

Про це заявив перший віцеспікер Ради Олександра Корнієнка, яку цитує сайт ВРУ.

“Вважаємо необхідним введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) “Об’єднання заради миру” від 3 листопада 1950 року”.

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Віцеспікер наголосив, що депутати також вимагають негайного запровадження безпольотної зони над територією України, що дозволить захистити цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури.

Крім того, парламент закликає відкрити “зелені коридор”” для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним.

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Що передувало: 3 березня Верховна Рада затвердила указ президента України “Про загальну мобілізацію”, а також ухвалила ряд законів про посилення відповідальності за колабораціонізм, злочини проти держави та пропаганду агресора.

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