Україна готова повністю замістити Росію на італійському ринку металопродукції, відкриваючи нові можливості для економічного партнерства між країнами. Цю амбітну заяву зробила перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму “Італія підтримує “Зроблено в Україні”, що відбувся за сприяння урядів обох країн.

Основні акценти форуму

Організований Міністерством економіки України спільно з Міністерством підприємств і виробництва Італії, форум зібрав ключових гравців у галузі металургії, енергетики, оборонних технологій, сільського господарства та машинобудування. Партнерами події стали компанії ДТЕК та “Метінвест”, які взяли активну участь у панельних обговореннях.

Свириденко підкреслила:

“Україна має потенціал замістити російський метал на ринку ЄС. Разом із італійськими виробниками ми можемо модернізувати наші підприємства, впроваджуючи новітні технології для зеленої металургії. Це дозволить зміцнити стратегічну автономію Європи”.

Інвестиції в зелену металургію

Група “Метінвест” активно працює над інтеграцією в європейський ринок сталі. Дмитро Ніколаєнко, комерційний директор “Метінвесту”, заявив про амбітні плани компанії:

Будівництво заводу зеленої сталі з потужністю 2,7 млн тонн на рік в Італії.

Модернізація обладнання на українських підприємствах для забезпечення високої якості продукції.

Розширення експорту: виробництво 6,8 млн тонн сталі щорічно, що дозволить повністю завантажити українські підприємства.

Ці кроки дозволять Україні не лише зміцнити свої позиції на ринку, але й стати лідером у виробництві екологічно чистої сталі в Європі.

Чому це важливо?

Економічна вигода: Замінюючи Росію, Україна підсилює свої експортні можливості, забезпечуючи робочі місця та залучаючи іноземні інвестиції.

Енергетична та технологічна трансформація: Зелена металургія відповідає сучасним стандартам сталого розвитку, що важливо для європейського ринку.

Політична стабільність: Заміщення російського металу сприяє зміцненню європейської незалежності від агресивних держав.

Погляд у майбутнє

У співпраці з італійськими партнерами Україна має всі шанси стати ключовим гравцем у металургійній галузі Європи, водночас прискорюючи власну економічну трансформацію та модернізацію.

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