Україна запровадила обов’язкові іспити для отримання громадянства на знання мови, історії та конституції

18 жовтня Верховна Рада 309 голосами підтримала законопроєкт №7606 «Про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України».

Аби отримати громадянство, іноземець має підтвердити знання основ Конституції та історії України.

Закон стосується осіб, які вже отримали громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ці люди мають державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, у тому числі мають державну нагороду, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини 20 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Їм треба буде протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти відповідні іспити та надати документи, інакше ці люди втратять громадянство України.

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