Індійську вакцину CoviShield поставлено до Бутану, Бангладешу, М’янми, Непалу, на Мальдіви та Сейшели безкоштовно.

До України до кінця лютого прибуде індійська вакцина від коронавірусу CoviShield, схвалення якої могло бути поспішним, заявила група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network.

Крім того, Україна стала одним з перших покупців препарату, який до цього як подарунок Індія відправила до Бутану, Бангладешу, М’янми, Непалу, на Мальдіви та Сейшели.

Очільник МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії, щоб проконтролювати відправлення першої партії вакцини.

Очікується, що до України прибуде 500 000 доз медпрепарату. Але досі вакцину CoviShield ніхто не купував.

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Як повідомляє BBC, Бутан, Бангладеш, Мальдіви, Сейшели, М’янма, Непал отримали вакцину безплатно.

Журналісти відзначили, що до ефективності вакцини CoviShield є серйозні питання.

Зокрема, у заяві групи щодо захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

Також уточнюється, що рішення було ухвалено до завершення проміжних досліджень ефективності вакцини CoviShield. Це дослідження потрібне для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.

“Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали, що після того, коли людям вводили половину дози Covishield, а потім повну дозу, ефективність досягала 90%.

Але не було достатньо чітких даних, щоб схвалити ідею повної і половинної дози”, – зазначають журналісти. Повідомляється, що ефективність вакцини після першої дози становить 70%.

На думку народного депутата Олександра Дубінського, історія з індійською вакциною закінчиться кримінальними справами.

“Епопея з корона-вакциною, яка зі штатівської/швейцарської плавно перетворилася на каламутну індійську – явно закінчиться кримінальними справами.

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Але вже після зміни влади. А поки можемо ще раз констатувати втрату суб’єктності державою Україна, яку – як колонію – лобісти зобов’язали закуповувати вакцину через британське закупівельне агентство Crown Agents.

Закупівля організована у колишньої британської колонії в Індії, через підконтрольні фармацевтичні заводи. Причому, судячи з публікацій британського ж BBC, третій етап тестування вакцини індійці повинні були здійснити в лютому на громадянах Індії. Але, мабуть, вирішили спочатку на українцях. Які за це ще й заплатять”, – висловився Дубінський в Telegram.

Довідка Oxford / AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії.

Ця вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ і рекомендована до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом’язово (дві дози з інтервалом в 28 днів). Вартість вакцини – 3-4 долари.

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