Україна може повернути Крим протягом року

Україна може відновити повний суверенітет держави, включно з поверненням тимчасово окупованого Криму, протягом року

Про це заявив колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського центру аналізу європейської політики генерал у відставці Бен Ходжес, йдеться в Newsweek.

“Вони поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року”, – сказав він.

За словами Ходжеса, наразі Росія контролює менше ніж 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана.

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Він додав, що західні партнери мають надавати Києву матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна йому для досягнення повної воєнної перемоги.

“Потрібна декларація про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне, щоб допомогти їм це зробити”, – сказав він.

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Бен Ходжес зазначив, що у Вашингтоні повністю усвідомлюють потреби України.

31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.

Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.

У тимчасово окупованому Криму, у селищі Красногвардійське, 31 серпня з 6-ї ранку горіла російська нафтобаза.

У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму

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