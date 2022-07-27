На Прикарпатті обмежили рух у прикордонній смузі в межах Зеленської та Білоберізької громад з метою уникнення порушень державного кордону.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Укрінформ.

«У Верховинському районі обмежили рух у прикордонній смузі. Дані обмеження прийняті з метою уникнення можливих порушень режиму державного кордону. Мова йде про посилення режимних обмежень у прикордонній смузі в межах Зеленської і Білоберізької об’єднаних територіальних громад Верховинського району», – повідомляє Онищук.

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За її інформацією, додаткові тимчасові обмеження передбачають заборону в’їзду осіб, в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства та полювання, провадження сільськогосподарських робіт, збору дикоросів.

Зазначається, що обмеження не діятимуть для осіб, які постійно проживають чи працюють в межах громад; власників (орендарів) земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги; осіб, які зареєстровані та проживають в межах Івано-Франківської області і звернулись до 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича з метою отримання дозволу на в’їзд.

«Пропуск вищезазначених осіб у прикордонну смугу на період дії тимчасових режимних обмежень видається відділом прикордонної служби «Шибени» при наявності підтверджуючих документів, які надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для осіб призовного віку», – наголосила Онищук.

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Як відомо, підрозділи 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича охороняють ділянку державного кордону з Республікою Молдова – 170 кілометрів та Румунією – 234,7 кілометра у межах Івано-Франківської і Чернівецької областей та 4 контрольованих прикордонних районів (Верховинський, Чернівецький, Вижницький, Дністровський).

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