Україна оновила перелік країн “червоної” та “зеленої” зон

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн “червоної” та “зеленої” зон за показниками поширення COVID-19.

Як повідомляє “Європейська правда”, список з інформацією станом на 27 листопада доступний на сайті МОЗ.

До “червоної” зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (392,6).

До “червоної” зони увійшли 38 країн, серед них Чорногорія, Люксембург, Грузія, Андорра, Сербія, Австрія, Словенія, Хорватія, Литва, Польща, Португалія, Швейцарія, Італія, США, Північна Македонія, Угорщина, Болгарія, Чехія, Швеція, Вірменія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Франція, Туркменістан та інші.

Минулого тижня у “червоному” списку опинилися 44 країни.

До списку держав “зеленої” зони увійшли, зокрема, такі країни, як Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Словаччина, Мальта, Кіпр, Молдова, Албанія, Греція, Німеччина, Естонія, Латвія, Данія, Білорусь, Мальдіви, ОАЕ, Норвегія, Ізраїль, Туреччина, Фінляндія, Домініканська Республіка, Китай та інші.

В Україні на сьогодні показник активних хворих на COVID-19 становить 451,8 особи на 100 тисяч населення.

Після прибуття з країн “червоної” зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка “Дій вдома”. Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

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