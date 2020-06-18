Україна подякувало McDonald’s за українську

Посольство України у Сполучених Штатах Америки на тлі критики поборників російської мови підтримало мережу фастфудів “McDonalds”, яка веде бізнес в Україні українською.

Джерело: Twitter посольства

Дослівно: “Ми цілком розуміємо McDonalds, назви їжі українською мовою звучать значно смачніше.

Велика подяка компанії за тверду позицію щодо української мови в меню магазинів McDonald’s в Україні.

Тепер ми можемо сказати: “Вивчайте українську мову з McDonald’s”

Цьому передувало: Мовна політика компанії McDonald’s викликала дискусії в Україні. 14 червня блогер Анатолій Шарій розкритикував її: мовляв, можливість робити онлайн-замовлення лише українською чи англійською мовами показує ставлення “до половини населення України, що розмовляє російською”.

У McDonald’s наголосили, що основною мовою спілкування компанії в Україні є українська – відповідно до законодавства України. Державною мовою ведеться вся офіційна документація, рекламна комунікація, спілкування у соцмережах, подається інформація на сайті та в куточку споживача.

Також українська мова є пріоритетною у спілкуванні з відвідувачами, проте “працівники готові перейти на російську мову, якщо їх про це попросять”.

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