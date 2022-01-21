Україна порожніє. На Тернопільщині половина жителів села виїхала за кордон

З Яргорова Монастириської громади половина жителів виїхала за кордон. Про це розповіла староста села Оксана Насада. Жінка зараз теж за кордоном. Вона каже, в селі немає високооплачуваної роботи, тому люди їдуть на заробітки в Польщу, Італію, Іспанію, Францію та Англію.

Яргорів знаходиться на межі з Івано-Франківською областю. На в’їзді до села є капличка. Її спорудили за гроші дружини Василя Подлецького. Чоловік каже, дружина в Італії 20 років. Йому переказує гроші.

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“Я на пенсії. В мене 1 800 грн пенсія і спробуй вижити. На машині працював 30 років”, – каже Василь.

Чоловік зараз живе з двома котами – Рижиком і Мурчиком. Молодший син живе в Івано-Франківську, а старший – в Парижі. Із жінкою чоловік спілкується через Viber.

Заробітчанка Галина Подлецька, розповіла чому вона вирішила встановити капличку:

“Я поставила її, бо хочу подякувати Богу за те, що сьогодні живе моя сім’я, пролікована я”.

У центрі села є інша капличка. Її теж звели на заробітчанські гроші, каже колишня заробітчанка Ганна Штангрет. Жінка розповідає, що працювати в іншій країні їй не дозволяє зараз здоров’я, тому живе тут:

“Ця капличка вже в нас тут є декілька років. Ми біля неї відправляємо з нашим священником молебень до Пресвятої Богородиці”.

Священника в селі немає. Служити в місцевий храм приїжджає парох з Бучацької громади, розповідає Ганна. Жінка каже, в селі також немає газу і автобус сюди не їздить:

“Село не живе, село виживає. Бо щоб жити, то потрібно мати кошти. Маємо дуже мало перспективи в селі. Це є наших два магазини. Звичайно, існує ще школа, в якій нараховується приблизно 40 дітей. Людей багато вже виїхали за кордон молодих. Старші вже не спроможні вести сільське господарство”.

Взяла відпустку і поїхала в Італію на заробітки й староста села Оксана Насада. Її мати Тетяна Брашко живе із сином Оксани – трирічним Вадимом. Вони разом зателефонували жінці.

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Оксана каже, що одна із причин, чому односельчани виїжджають за кордон – на батьківщині в них немає роботи:

“Вони не можуть прогодувати свою сім’ю і дати своїй сім’ї належні умови для життя в Україні. Ну от дайте дитині освіту в Україні. Так, дитина поступить, але деяке навчання є платне. Дайте сьогодні дитині лікування. В мене буквально кілька днів тому дитина пішла прокапатися – пів місячної зарплати за три дні піде”.

Зараз у Яргорові загалом зареєстровано понад 400 жителів, а виїхали майже 200, каже Оксана Насада. За її словами, вони повертаються додому лише на свята.

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