Україна – рекордсмен за кількістю нових випадків COVID-19 в Європі

За показником добової захворюваності Україна випередила Німеччину, Росію, Польщу та решту країн.

Україна посідає перше місце в Європі і сьоме – у світі за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, який відстежує статистику захворюваності у всіх країнах світу.

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Так, за минулу добу у світі виявили понад 575 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих зафіксовано в Індії (115 269), Бразилії (82 869), США (62 283).

Україна, де за минулу добу виявили 13 276 випадків, опинилася на сьомій сходинці статистики нових виявлених випадків у світі. Серед країн Європи Україна посіла перше місце, випередивши Німеччину, Росію, Польщу, Францію та решту європейських країн.

Наразі нараховується майже 23 млн активних випадків захворювання. Від початку пандемії підтверджено 2 885 894 смертей від COVID-19, вилікувалися від недуги за увесь час вже понад 107 мільйонів осіб.

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