Прем’єр-міністр України Денис Шмегар оголосив про амбітний план України вступити до ЄС протягом двох років.

Ця заява є викликом для істеблішменту Європейського Союзу, який намагається розглядати членство України в ЄС як більш віддалену концепцію.

Президент Франції Емануель Макрон минулого року заявив, що на приєднання України можуть піти «десятиліття».

Навіть лідери країн ЄС, які підтримали статус кандидата України на саміті в червні минулого року, визнали, що перспективи країни на фактичне членство в ЄС невеликі.

Шмигаль висловив надію, Україна зробить “значні стрибки”, особливо в конкретних сферах – безвізовий режим для промислових товарів, однорічне призупинення мит на український експорт, “позитивний прогрес” на шляху до приєднання до зони мобільного роумінгу ЄС.

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Актуальною темою – і одним із центральних питань щодо вступу України до Європейського Союзу – буде боротьба з корупцією.

“Нам потрібна реформована Україна. У нас не може бути довоєнної України”, – сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав активну участь у підготовці до саміту.

Шмигаль наполягав, що уряд Зеленського серйозно ставився до корупції. «У нас нульова терпимість до корупції», — сказав він, маючи на увазі «блискавичну швидкість», з якою цього місяця було звільнено чиновників.

“На жаль, корупція народилася не вчора, але ми повинні викорінити її” – заявив Шмгаль.

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