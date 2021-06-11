Україна таки гратиме на Євро-2020 із гаслом “Героям слава!”

Спілка європейських футбольних асоціацій дозволила залишити напис “Героям слава!” на новій формі збірної України з футболу.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

“Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися. Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут”, – розповів Павелко.

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За його словами, на мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: “Слава Україні” та “Героям Слава!”, зображення карти України з її кордонами — з Кримом, Донецьком та Луганськом.

“Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні”, – наголосив президент Української асоціації футболу.

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Павелко зауважив, що Україна, довела, що”Слава Україні!”, “Героям Слава!”, великий герб збірної на карті України — офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

“Під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло “Героям Слава!” на футболках наших гравців ще в грудні минулого року. Але з урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу”, – заявив Андрій Павелко.

Він зазначив, що зміни у формі все-таки будуть. Зокрема на формі гравців збірної України з’явиться ще один елемент.

“Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом “Слава Україні”. Гасло “Героям Слава!” буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020″, – розповів президент Української асоціації футболу.

Він також зауважив, що наразі йде робота над виготовленням нової атрибутики із затвердженими сьогодні Виконкомом УАФ футбольними символами України.

“Вона буде використовуватися представниками УАФ та національними збірними на заходах, за їх участю. Зокрема, на всіх заходах Євро-2020 наша делегація матиме значки з великою емблемою національних збірних та гаслами “Слава Україні!”, “Героям Слава!”, – зауважив Андрій Павелко.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу затвердила офіційний статус гасел “Слава Україні!” і “Героям слава!”.

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