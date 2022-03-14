Українець хотів втекти в Молдову із довідкою за якою його визнали непридатним до військової служби через “Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки” з позначкою “а” – з ускладненим перебігом.

У пункті пропуску “Могилів-Подільський” (кордон з Молдовою) 12 березня 2022 року прикордонники відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували (тобто звільнили від проходження військово служби) через вагітність та важкі пологи.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України у Facebook.

Зазначається, що пред’явник військового квитка з відповідним записом їхав у Молдову. У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком. Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року “Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки” з позначкою “а” – з ускладненим перебігом.

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Мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися, чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

Як повідомляв УНІАН, після російського військового вторгнення до України 24 лютого 2022 року в країни запровадили воєнний станий, який среде іншого передбачає заборону чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, виїжджати за межі нашої держави.

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Втім, деякі винахідливі українці не полишали спроб виїхати за кордон і після цього. Так, 7 березня на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику Lexus. За кермом авто була його дружина.

8 березня на кордоні з Молдовою затримали групу з 8 чоловіків призовного віку. Вони намагалися незаконно перетнути кордон. Серед них – син та внук Софії Ротару.



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