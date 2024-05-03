Українська Формула миру. 10 пунктів для завершення війни в Україні

15–16 червня 2024 року у Швейцарії планується проведення конференції я щодо досягнення миру в Україні. Метою заходу є створення сприятливої основи для всеосяжного і міцного миру в Україні, а також вироблення дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі.

Наразі для організації мирної конференції існує достатня міжнародна підтримка. У її роботі погодились взяти участь більшість провідних держав світу, в тому числі США та Китай, а також значна кількість інших країн.

Росія як країна агресор та терорист, на конференцію не запрошена. Втім, у випадку зайняття нею більш конструктивних позицій, вона може бути запрошена на наступні саміти аналогічного характеру.

У зв’язку з наближенням конференції підвищується актуальність правильного розуміння та перспектив реалізації української Формули миру, яка була запропонована президентом України у листопаді 2022 року.

Ось основні 10 пунктів цього положення

Радіаційна та ядерна безпека. Демілітаризація Запорізької АЕС – вивід звідти російських військ, контроль над станцією з боку МАГАТЕ та українським персоналом. Підключення станції до української енергомережі;

Продовольча безпека. Безстрокове продовження експортної зернової ініціативи України. Вона не має залежати від строків завершення війни;

Енергетична безпека. Направлення місії експертів ООН на пошкоджені об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України. Відмова Росії від ударів по українській електрогенерації. Запровадження цінових обмежень на російські енергоресурси, щоб їх не використовували як зброю;

Звільнення усіх полонених і депортованих. Модель «всіх на всіх»;

Виконання Росією положень Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Підтвердження Росією цього у межах резолюцій Генасамблеї ООН і масиву договірно-правових документів;

Виведення російських військ і припинення бойових дій. Йдеться про всі регулярні війська та інші збройні формування. Відновлення контролю України над усіма ділянками держкордону;

Справедливість. Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також міжнародного механізму відшкодування збитків за рахунок російських активів;

Екоцид. Створення платформи для оцінки збитків. Нарощування масштабів розмінування. Залучення коштів і технологій для відновлення пошкоджених очисних споруд;

Недопущення ескалації. Дієві гарантії безпеки Україні;

Фіксація закінчення війни. Після всіх необхідних антивоєнних кроків підписання сторонами відповідного документу.

Українська Формула миру знайшла широку підтримку у світі і є найбільш оптимальним шляхом припинення війни на основі інтересів нашої держави. Водночас у нинішній ситуації Українська Формула миру фактично не може бути реалізована на практиці. Положення Формули миру повністю суперечать планам та намірам Росії, яка буде робити все можливе для недопущення її втілення в життя.

Так, Росія погоджується лише на тимчасове «заморожування» війни на її власних умовах, основні з яких передбачають:

збереження за Росією окупованих територій та визнання їх російської належності;

відмову України від курсу європейської і євроатлантичної інтеграції та проголошення нею нейтрального статусу;

радикальне скорочення збройних сил України та зняття з їх озброєння важкої техніки;

припинення вогню на фронті без конкретних зобов’язань з боку Росії;

введення російської мови в якості другої державної в Україні та інші кабальні вимоги.

Навіть початок будь-яких переговорів без отримання якихось результатів буде трактований в Кремлі як «досягнення цілей СВО», а отже – як її «перемога». Втім, у реальності метою Росії є лише отримання додаткового часу та створення сприятливих можливостей для нарощування її військового потенціалу, вдосконалення збройних сил та розв’язання економічних проблем, які виникли внаслідок зовнішніх санкцій (за розрахунками Кремля, у разі капітуляції України вони будуть скасовані). Після того Росія знову нападе на Україну з метою її остаточного знищення як незалежної держави.

Те саме стосується і конференції високого рівня щодо досягнення миру в Україні. Конференція не призведе до швидкого закінчення війни або хоча б започаткування мирного процесу виходячи з інтересів нашої держави. Причиною цього знову ж таки є позиція Росії, яка не буде виконувати її резолюцій чи закликів. Тим паче, що вони, скоріш за все, матимуть суто декларативний характер.

Водночас ініціювання Україною плану припинення війни у вигляді Формули миру та проведення конференції високого рівня щодо досягнення миру в нашій державі все ж таки мають та матимуть важливе значення.

По-перше, в рамках ініціювання Формули миру Україна демонструє всьому світу своє прагнення до припинення війни на основі норм міжнародного права та загальнолюдських цінностей. Це принципово відрізняється від вимог та умов Росії, які відображають її неоімперіалістичні цілі. Зазначене стає все більш зрозумілим для світової спільноти та суттєво знижує вплив російської пропаганди.

По-друге, конференція високого рівня стане ефективним майданчиком для демонстрації Україною своїх позицій, а також висвітлення справжнього характеру цілей і дій Росії, широкого оприлюднення інформації щодо її воєнних злочинів. При цьому позиція України та положення української Формули миру, вочевидь, будуть підтримані більшістю учасників конференції. Своєю чергою, це посилить міжнародні позиції нашої держави у її протистоянні з Росією. Водночас демонстративне нехтування Росією резолюцій та закликів конференції (якими б декларативними вони не були) поставить кремлівський режим у ще більш незручне для нього положення.

По-третє, проведення конференції сприятиме консолідації партнерів України та інших країн у питаннях посилення підтримки нашої держави та здійснення тиску на Росію, в тому числі шляхом введення нових санкцій проти неї. Крім того, можливі зміни і у позиціях деяких країн-партнерів Росії, яка стає «токсичною» навіть для них самих. Тим паче за умов введення США вторинних санкцій проти країн і компаній, які співпрацюють з Росією.

Росія розуміє такі перспективи та намагається запобігти їм через прихильні до неї країни, які братимуть участь у конференції у Швейцарії.

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