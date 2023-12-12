Український професійний риболов втік з команди після змагань в Італії

Український професійний риболов Артур Білан втік з команди після змагань в Італії

За словами самого Білана, він втік до брата.

Професійний риболов та член української збірної з риболовлі Артур Білан втік з команди. Спортсмен сам зізнався в тому, що втік зі збірної нібито через те, що дружина боїться його мобілізації, повідомив капітан збірної України з вуличної риболовлі Данило Лясов.

За словами Лясова, Артур Білан написав йому в особистих повідомленнях, що втік з команди. Про втечу члена команди Данило Лясов дізнався, коли команда мала повертатися до України після виступу.

Зазначається, що збірна України з риболовлі брала участь у Чемпіонаті світу з риболовлі, який проходив у муніципалітеті Мантуя в Італії. Українці фінішували на п’ятому місці.

Данило Лясов повідомив, що Білан втік, поки інші спортсмени відпочивали після змагання. У повідомленні капітану Артур Білан зазначив, що вже отримав дві повістки, тому тікає з України та їде до брата Тимура Білана. Де наразі перебуває брат спортсмена-втікача, наразі невідомо. Instagram-сторінка Тимура Білана оновлювалася чотири дні тому без геолокації. Водночас, на одному з фото за жовтень 2023 року присутнє риболовецьке обладнання компанії Gunki, яке працює у Франції. Саме там у червні 2023 року Тимур Білан брав участь у Чемпіонаті світу з вуличної риболовлі.

«Я, звісно, розумію, що моя кар’єра в Україні вже закінчена, але це моє життя, і мені в ньому жити, і я сам собі суддя», – заявив Артур Білан.

Де наразі перебуває спортсмен, невідомо. Реакції від правоохоронних органів щодо втечі Артура Білана наразі також немає.

Під дописами Білана в Instagram підписники як критикували його втечу з України, так і підтримували втечу спортсмена. Водночас після поширення новин про втечу Артура Білана коментарі під його постами було обмежено.

Зазначимо, Артур Білан – харківський спортсмен, чемпіон світу з вуличної риболовлі у 2021 році. За даними його сторінки в Instagram, Білан також є віце-чемпіоном світу зі стрітфішингу у 2022 році, який проходив у Нідерландах.

Артур Білан спільно з його братом Тимуром має YouTube-канал. Сам канал створений 17 лютого 2022 року, а останнє відео було записане напередодні повномасштабного вторгнення – на ньому присутні обидва брати. Вочевидь, Тимур виїхав з України раніше за брата.

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