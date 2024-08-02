Українські воїни відбили наймасовішу атаку дронів на Київ

Росія продовжує тактику психологічного залякування населення України та відвертого силового тиску на українську владу на тлі розмов про мир.

У ніч проти 31 липня 2024 р. відбулась одна з наймасовіших атак російських безпілотників за усю війну.

У липні це була вже сьома атака дронами.

За повідомленнями Київської міської військової адміністрації тільки над Києвом та Київською областю було знищено понад 40 безпілотників, які з різних напрямків декількома хвилями рухалися на українську столицю.

Про рівень майстерності українських воїнів свідчить той факт, що жоден дрон не досяг своєї цілі.

За повідомленнями українських офіційних осіб та медіа це була наймасовіша атака на Київ у 2024 році.

Вочевидь, Росія намагається знайти прогалини в українській протиповітряній обороні, застосовуючи таку велику кількість дронів.

Останнім часом з’являються повідомлення про нові російські безпілотники та навіть нову модифікацію ракети “Іскандер” – “Іскандер – 1000”, що має потужну, збільшену у півтори рази, вибухову частину.

Вочевидь, РФ прагне випробувати нові розробки безпосередньо у бойовій обстановці.

Крім традиційних атак на об’єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі Росія прагне реалізувати декілька амбітних цілей.

Зокрема, додати масштабності своїм діям, запускаючи чутки про майбутній активний наступ.

Російські пропагандисти пишуть, що війська РФ кожен день беруть під контроль нові населені пункти на території України. Це видається за значні тактичні переваги. Просувається наратив щодо нарощування потужностей російського наступу та відсутності сил та засобів його зупинити.

Росія намагається перехопити в України пріоритет використання безпілотних систем. Саме безпілотники зіграли одну з вирішальних ролей на користь України два попередніх роки війни.

Шукаються прогалини у українській протиповітряній / протиракетний обороні задля масованої ракетної атаки. Тактику комбінованих атак (кібернапади – безпілотники – ракети) Росія застосовувала вже неодноразово.

Паралельно російські чиновники, зокрема, міністр оборони РФ А. Бєлоусов, роблять вигляд, що вкрай стурбовані загрозою неконтрольованої ескалації, про що навіть поставили до відома американську сторону.

Масова атака безпілотників на Україну, зокрема, Київ – банальна помста за втрати із-за успішних атак ЗСУ.

Москва не може дозволити собі демонструвати слабкість в очах союзників. Що правда безпека самих союзників Кремль не турбує. Вже вкотре, під час масованої атаки безпілотників на Україну, “шахеди” залітають у Білорусь.

Телеграм- канали повідомляли, що із-за російських безпілотників, що потрапили у простір Білорусі, білоруська влада навіть наказала підняти винищувачі.

Палка дружба Лукашенко з Путіним насправді обертається фарсом та все зростаючими загрозами для Білорус.

Україна конче потребує посилення, зокрема, щодо протиповітряної/ протиракетної оборони та надання бойових літаків.

Також необхідно забезпечити захист об’єктів енергетичної інфраструктури.

Щоб не опинився у російській пастці, як це сталося з Білоруссю, Заходу слід більше інвестувати в Україну. І у фінансовому, і у військовому планах.

Допомога має бути швидкою, змістовною та креативною аби перемогти РФ у цій війні.

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