Українські футзалістки у контрольній грі мінімально поступилися Італії

У місті Прато «синьо-жовті» провели товариський матч з італійською збірною. Підопічні Олега Шайтаова поступилися з рахунком 1:2, передає Укрінформ. Жіноча збірна України з футзалу в Італії готується до Євро-2022.

Єдиний гол нашої команди з пенальті оформила Юлія Титова.

16 червня суперницями українок у товариському матчі будуть футзалістки команда «Баньйоло», яка представляє другий за рангом італійський дивізіон.

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1 липня збірна України в півфіналі Євро-2022 зіграє з Іспанією. Місце проведення фінального турніру не змінилося – усі зустрічі пройдуть у португальському Гондомарі.

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В іншому матчі 1/2 фіналу повинні були зустрітися команди Португалії та росії. Однак через вторгнення військ рф в Україну ФІФА та УЄФА виключили збірні росії та клуби країни-агресора з усіх змагань під своєю егідою.

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Згідно з рішенням УЄФА, участь у континентальній першості візьме Угорщина, яка посіла другу сходинку у своїй групі основного раунду відбору.

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