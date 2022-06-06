Україну починають штовхати до “миру”, але з вигодою для РФ

Президент Володимир Зеленський розповів, що західні політики починають штовхати Україну до завершення війни із не вигідним для України результатом, але Зеленський запевнив, що подібних переговорів ні з ким не веде.

Про це Зеленський сказав на на зустрічі із журналістами: “Жодних переговорів про якісь плани (про мирний план, який обговорюють США, ЄС та Британія – ред.) у мене немає, такі переговори на сьогодні на рівні нуля знаходяться.

Всім дуже хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, бо нас не запитували поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні.

Втомленість наростає, люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат – для нас.

Так ось, структури щодо вирішення питання цієї війни з результатом позитивним для нас я з ними не обговорював”.

При цьому Зеленський вважає, що Україна має працювати “з усіма європейськими державами, світовими державами”.

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