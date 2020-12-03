Українців не хочуть щеплення проти коронавірусу навіть безкоштовно

Наразі 40% українців не хочуть щеплення, навіть якщо вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною. Натомість 55% опитаних готові вакцинуватись безкоштовно.

Якщо ж вона буде платною, лише 35% українців мають намір зробити щеплення, а 57% не будуть це робити, твердить свіжа соціологія від групи “Рейтинг”.

Такими є дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада серед 2500 респондентів в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих районів Донбасу. Похибка опитування від 0,95 до 2%.

Втім, кількість охочих зробити щеплення проти коронавірусу протягом останніх місяців зросла.

Згідно з опитуванням КМІС від 7-11 серпня, лише 47% українців готові були зробити безкоштовне щеплення, 42% відмовлялися це робити. З тих, українців, які відмовлялися робити щеплення, 33% тоді заявили, що небезпека від коронавірусу є перебільшеною, 21% побоювалися, що під виглядом вакцинації їм зроблять “щось інше”, а 17% назвали себе противниками щеплень.

За даними опитування R&B Group за червень, тоді 41% українців бажали вакцинуватись безкоштовно, а 49% були проти.

Що українці думають про локдаун

Згідно з опитуванням “Рейтингу” від 28-30 листопада, 55% українців не підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), 42% – виступають за цей захід. Водночас 58% українців вважають необхідним локдаун на новорічні свята, а 40% виступають проти.

З моменту попереднього опитування від 15-17 листопада кількість прихильників локдауну зросла на 6%, а супротивників – скоротилася на ті самі 6%.

1 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні точно запровадять жорсткий карантин.

“Те, що локдаун буде в нашій країні вводитись, – так, єдине питання часу – коли він буде вводитися. Чи це в грудні, чи це буде 2 січня – зараз триває дискусія з цього приводу”, – заявив Данілов в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Те, що локдаун буде, – це 100%”, – додав секретар РНБО.

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