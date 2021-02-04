Українці зможуть онлайн повідомляти про корупцію за винагороду

Верховна рада підтримала запуск в Україні Єдиного порталу повідомлень про корупцію. Законопроект №3450 у другому читанні підтримали 253 нардепи, зазначає zaxid.net.

З порталу повідомляти про корупцію у цілодобовому вільному доступі зможуть як викривачі, так і уповноважені суб’єкти щодо запобігання корупції у різних органах.

Нагороду викривачу мають виплачувати не після рішення суду, а після реального стягнення коштів з корупціонера у дохід держави. Такі зміни передбачені до Кримінального процесуального кодексу. В документі залишилася можливість анонімного повідомлення про факт корупції.

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Слід зазначити, що НАЗК просило звільнити себе від обов’язку вступати в судові справи на стороні викривача або третьої особи через недостатню кількість працівників для виконання таких функцій у масштабах країни.

Тепер у законі прописали, що НАЗК має залучатися до судового процесу, якщо у ньому бере участь викривач.

Закон, який дозволяє українцям анонімно повідомляти про факти корупції ухвалили ще в 2019 році.

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Якщо масштаби злочину або завдані державі збитки в 5 тис. і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (приблизно 10,5 млн грн, – ред), викривачу виплачується винагорода у межах 10% від грошового розміру злочину або від завданого державі збитку, але не більше 3 тис. мінімальних зарплат (з урахуванням мінімалки розміром 5 тис. грн, винагорода для розкривача корупції може становити від 100 тис. до 15 млн грн, – ред).

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