Львівські прикордонники масово виявляють фальшиві ПЛР-тести, які надають українські громадяни при перетині кордону.

Так, 12 квітня у пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили 7 підроблених довідок про проходження тестування на Covid-19, а у Грушеві — 4 тести з ознаками підробки.

У першому випадку усі виявлені фальшиві ПЛР-тести надали пасажири мікроавтобуса Mercedes, які в’їжджали в Україну з Польщі.

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«Під час ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також встановили, що під час зчитування QR-коду всіх бланків надавалася інформація про одного пацієнта клініки, громадянина Румунії, більше того – на бланку тексту час видачі результатів ще не настав», — повідомили у прес-службі ДПСУ.

У пункті пропуску «Грушів» підроблені тести надали четверо українців під час проходження паспортного контролю при в’їзді в Україну на автобусі Van Hool.

«Коли прикордонники спробували відсканувати QR-коди бланків, побачили, що інформація про пацієнтів за ними відсутня. Згодом двоє громадян України зізналися, що купили ці довідки у водія автобуса», — додали прикордонники.

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У прес-службі Львівського прикордонного загону уточнили, що автобус Van Hool, водій якого продавав фальшиві тести, належить українському перевізнику, щоправда, назви його не вказують.

Про усі виявлені факти повідомили у Нацполіцію, яка, ймовірно, відкриє кримінальне провадження за ст. 358 ККУ.

Нагадаємо, проходження тесту необхідне при в’їзді в Україну, щоб не відбувати 14-денний карантин після повернення додому.

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