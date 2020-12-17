Українці назвали Зеленського головним розчаруванням року — опитування.

Згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, більшість українців вважає президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року.

Дані опитування свідчать, що 42% респондентів назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.

Ще 10% вважають розчаруванням п’ятого президента Петра Порошенка, по 2% – одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, лідера ВО Батьківщина Юлію Тимошенко, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, колишнього прем’єра Олексія Гончарука, ще 1% опитаних назвав розчаруванням Святослава Вакарчука.

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Про розчарування всіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли назвати нікого.

Це ж опитування показало, що Зеленського 20% опитаних назвали політиком року, проте цей показник значно менший, ніж в кінці минулого року (тоді політиком року його назвали 46%).

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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