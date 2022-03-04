Усі е-паспорти, які відображаються у «Дії», вважаються дійсними

Усі паспорти і документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство, можна використовувати як звичайний електронний паспорт.

Для ідентифікації на території України наших громадян, у яких були втрачені або знищені документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство, можна використовувати як звичайний електронний паспорт, так і той, який необхідний для виїзду за кордон.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС України у Фейсбуці.

«Для ідентифікації на території України громадян України, у яких втрачені або знищені документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, можливо використовувати е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон, сформовані засобами мобільного застосунку «Дія», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що така можливість передбачена статтею 14 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

“Разом із тим, для збереження можливості подальшого відображення електронних документів, не рекомендується виходити із облікового запису в мобільному застосунку “ДІЯ”, а також не здійснювати його переінсталяцію! Оскільки після згаданих процедур е-паспорти можуть тимчасово не відображаться”, – додали в МВС.

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Як повідомлялося, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З того часу війська РФ неодноразово порушували закони і звичаї ведення війни: обстрілюють мирне населення, в тому числі із забороненої зброї, використовують цивільних як «живий щит» тощо.

Україна направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор МКС Карім Хан ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

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