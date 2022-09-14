У Балаклії росіяни влаштували катувальні канцтабори

У Балаклії російські загарбницькі війська влаштували катувальні канцтабори. Також слідчі мають інформацію про розстріл містян на блокпосту.

Про це повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, штаб окупантів знаходився у відділку поліції, а в підвальних приміщеннях та у сусідній будівлі вони влаштували тюрму та катувальню для місцевих жителів.

У їхньому полоні постійно знаходилося не менше 40 людей. Їх годували два рази на день лише кашами.

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“Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було – хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у “тюрмі” 46 днів – рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі”, – написав Болвінов.

Він каже, що “найлегшим” видом катування людей було ураження струмом.

Крім того, слідчі отримали інформацію, що загарбники розстріляли на блокпосту містян в останній день окупації. Зараз правоохоронці з’ясовують всі деталі події.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці затримали начальника окупаційної “поліції” Балаклії.

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