Перша леді України зініціювала новорічний проєкт, у межах якого кожен охочий зможе надіслати святкову персональну поштівку своїм рідним.

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Олена Зеленська створили новорічний проєкт “Дивовижна поштівка”. Тепер кожен українець зможе привітати своїх рідних та друзів за допомогою персональної поштівки – як електронної, так і паперової.

Для реалізації ідеї українські художники надали 12 своїх картин, яких об’єднує спільна тема новорічних та різдвяних українських традицій.

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На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська виклала відео, присвячене цьому проєкту.

“Щоб відправити таку поштівку, потрібно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, обрати ту, що вам до вподоби, вказати ім’я адресата, написати побажання та надіслати. Це можна зробити за допомогою будь-якого месенджера або через соцмережі”, — зазначила Олена.

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