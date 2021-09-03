У жовтні нідерландський суд вирішить долю “скіфського золота”

Апеляційний суд Амстердама вирішить подальшу долю “скіфського золота” 26 жовтня. Україна намагається добитися, щоб дорогоцінну колекцію не повертали до музею в Криму.

Про це з посиланням на першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову повідомляє видання “Лівий берег”. Винесення остаточного рішення у цій справі відкладається уже не вперше. Попередньо очікували, що суд визначиться зі своєю позицією 14 серпня.

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“Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі” на 26 жовтня цього року. Віримо, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення “скіфського золота” в Україну”, – написала Джапарова у твіттері.

Нагадаємо, що предметом судової суперечки стала колекція з 565 експонатів, наданих для виставки, яка у 2014 році проходила в Амстердамі та завершилася після окупації Криму російськими військами.

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Що відомо

14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають повернутися в Україну. Рішення винесли на основі конвенції ЮНЕСКО.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення.

За українським законодавством, ці об’єкти є частиною музейного фонду України. Проте Росія вимагала повернути експонати до Криму, бо угоду про проведення виставки підписували з кримськими музеями.

Поки триває суд, колекція зберігається в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

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