У Карпатах знайшли збитий італійський винищувач Другої світової

Унікальна знахідка у Карпатах. Збитий італійський винищувач Другої Світової війни віднайшли місцеві дослідники – Олександр та Михайло Будейчуки у важкодоступній місцині поблизу села Бистрець.

Уламки літака вдалося витягти – тепер дослідники планують облаштувати музей.

Звідки італійські літаки у гуцульському краї, йдеться в сюжеті ТСН.

На цих літаках літали й угорські пілоти. На території України вони втратили 5 літаків. Чотири з них впали в Карпатах. Цей “Фіат” перший і єдиний знайдений.

Родина Будейчуків унікальна, бо замість стодоли у них музей.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії