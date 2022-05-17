У Києві прощаються з Леонідом Кравчуком

У Києві 17 травня прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

Джерело: кореспондент “Української правди”

Деталі: Церемонія прощання проходить в Українському домі, розташованому на Європейській площі у центрі столиці.

На центральному вході тіло першого президента України зустрічали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Григорій та Ігор Суркіси.

Згодом віддати останню шану Леоніду Кравчуку приходили міністр оборони Олексій Резніков, чинний президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Також попрощатися з першим президентом України прибули другий, третій та п’ятий президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

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