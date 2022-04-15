У Києві та Київській області вночі лунали вибухи, постраждав завод

Вночі мешканці Києва та Київської області чули вибухи, було випущено кілька ракет, працювала протиповітряна оборона – про наслідки влада не повідомляє.

Жителі Києва чули звуки вибухів чи роботи систем ППО. Дехто навіть публікував відео спалахів, хоча влада просить не публікувати нічого.

Також звуки вибухів чули під Білою Церквою (Київська область).

Київська ОВА повідомила лише, що “було чути вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО”.

У Телеграм-каналах повідомлялося про те, що частина Києва та області залишилася без електроенергії. Побічно це підтвердила британська організація NetBlocks, яка відзначила, що серед ночі інтернет-активність впала до 85% від звичайного рівня.

Про ушкодження цивільних об’єктів не повідомлялося.

Читайте також: ІТАЛІЯ ЗВЕРНУЛАСЯ ДО МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЧЕРЕЗ ЗВІРСТВА РФ В УКРАЇНІ

Проте одна ракета все ж таки влучила в ціль.

Журналіст AFP із місця подій підтвердив, що військовий завод під Києвом частково зруйновано внаслідок нічних російських ударів.

Серйозних пошкоджень зазнали цех та адміністративна будівля заводу “Візар”, розташованого неподалік від київського міжнародного аеропорту “Жуляни”.

AFP зазначає, що цей завод виробляв ракети “Нептун”, які, ймовірно, вразили російський військовий корабель “Москва”, який у результаті втратив боєздатність і затонув під час буксирування.

Удару з повітря було завдано близько 1:30 ночі.

Раніше Міноборони РФ заявило, що російські військові цілили крилатими ракетами “Калібр” у машинобудівний завод на околиці Києва. Українська сторона не коментує таку тематику.

Також Міноборони РФ вранці пригрозило, що масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об’єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на “атаки або диверсії на території Росії”.

Читайте також: УКРАЇНСЬКИМ ЧОЛОВІКАМ НАКАЗАЛИ ПОВЕРНУТИСЯ З-ЗА КОДОНУ ПРОТЯГОМ 15 ДНІВ

Перед цим “РИА Новости” заявили, нібито “над Бєлгородом працює ППО, як мінімум дві протиракети випущені по повітряних цілях над містом”.

У РНБО України попереджали, що Росія готова проводити теракти на своїй території, щоб звинуватити в них українців та розв’язати собі руки.

За даними СБУ, російські військові обстріляли своє ж селище Климово в Брянській області РФ, а Москва звинуватила в обстрілі Україну.



Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!