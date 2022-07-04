У Міністерстві закордонних справ поновили запрошення Папі Римському Франциску відвідати Україну і заявили, що цей візит посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі.

Про це йдеться у переданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка щодо готовності Франциска здійснити візити до рф та України.

Він нагадав, що українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну.

«Ми вважаємо, що цей візит посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію росії», – зазначив речник МЗС.

Ніколенко назвав показовим те, що в москві наразі всіляко ігнорують готовність святійшого отця відвідати росію.

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«Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру», – акцентував він.

За словами речника МЗС, настав час поглибити зв‘язки з тими, хто цього щиро прагне.

«Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло», – наголосив Ніколенко.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати москву та Київ.

Папа Франциск відвідує Канаду з 24 по 30 липня.

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