Вранці 15 липня у Миколаєві знову сталася серія вибухів, росіяни влучили у два університети.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: “Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві!”

Вибухи пролунали перед 8-ю ранку.

Мер закликав не виходити з домівок та укриттів, доки триває повітряна тривога.

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 07:48, тоді ж надійшли повідомлення про перші вибухи.

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Кім сказав: “Зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється”.

Кім також повідомив, що росіяни атакували два найбільших університети міста, й оприлюднив відео у Twitter.

Напередодні, 14 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків в Корабельному районі Миколаєва загорілася суха трава.

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