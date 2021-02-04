РПЦ, а саме – Союз православних громадян (СПГ) РФ назвав рішення української влади про санкції щодо трьох проросійських телеканалів – “розправою над УПЦ МП”.

Як повідомляє Credo.Press, СПГ – об’єднання вірян РПЦ без фіксованого членства – поширив в соцмережах заяву за підписом свого голови Валентина Лебедєва.

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Лебедєв, зокрема, підтримав вирок Навальному, він називає його “агентом іноземних спецслужб” і звинувачує в скоєнні кримінальних злочинів. На думку СПГ, репресій щодо Навального недостатньо для порятунку Росії, а необхідно посадити на гігантські терміни “за зраду Батьківщині” всіх представників “впливових елітних кіл” РФ, які хочуть “відновлення відносин з цивілізованим Заходом”.

Як доказ того факту, що Захід перестав бути цивілізованим, автори документа наводять позбавлення в Україні трьох телеканалів ліцензії на мовлення за порушення національного законодавства. Це рішення влади України СПГ називає “розправою над УПЦ МП” (сама УПЦ МП не висловлювала свого ставлення до їх закриття – ред.) і виконанням наказу нового держсекретаря США.

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Після ліквідації “впливових елітних кіл” в РФ Валентин Лебедєв пропонує залишився керівництву країни реалізувати “власний цивілізаційний і геополітичний проект” на основі “возз’єднання розділеного православного російського народу”. Методом такого “возз’єднання” СПГ вважає “багаторазове посилення імпульсу, наданого возз’єднанням Криму з Росією”, за допомогою об’єднання РФ з Білоруссю і “реальної допомоги” угрупованням “ДНР” і “ЛНР”, визнаним в Україні терористичними організаціями. Ці організації Валентин Лебедєв називає “авангардом русского мира”.

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