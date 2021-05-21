Експозицію італійця Енцо Делль’Акви «KYIV REVIEW» відвідав заступник голови Харківської облдержадміністрації Антон Деньгуб.

Захід організований за сприяння Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

«Ми живемо у дуже бурхливому світі, і сьогоднішня виставка мене вразила тим, що вона дає можливість замислитись. Поставити життя «на паузу» і просто отримати емоції. Дякую Вам, пане Енцо, що Харків зміг побачити цю виставку», – зазначив Антон Деньгуб.

Заступник голови ОДА підкреслив, що його вразила не лише візуальна складова експозиції, а й прекрасне оформлення фоторобіт італійською музикою, що створювало на виставці особливу атмосферу.

«Сподіваємося на подальше співробітництво з Міланом, з іншими італійськими фотохудожниками. Бо обмін культурними та мистецькими новаторськими творами – це найкращий діалог між державами», – додав Антон Деньгуб.

Харків став першим містом, в якому показали світлини італійського художника. І хоча на фото відображений лише Київ, як говорить сам автор виставки, в кожній з робіт можна побачити будь-яке місто України.

«Для мене це велика честь – бути тут. Я приїхав з Мілану, але Харків мені нагадує моє рідне місто. І те, що ця виставка проходить тут, уже показує нашу схожість. Насправді українці та італійці схожі за своїм менталітетом. У Мілані є культурна асоціація «Україна плюс – Мілан», яка і допомогла організувати цю виставку. У цій асоціації майже всі – жінки, жінки з України», – розповів італійський фотограф.

Саме тому на багатьох його світлинах можна побачити саме жінок, і значною мірою – жінок з асоціації «Україна плюс – Мілан».

Після Харкова виставка попрямує до Одеси, Києва та Львову.

У «СхідОпера» експозиція працюватиме до 21 травня.

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