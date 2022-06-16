Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в ЄС

Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському союзі.

Про це Еммануель Макрон заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Проти кандидатського статусу України в ЄС виступають Данія і Нідерланди – Bloomberg.

Практично всі країни Європейського Союзу так чи інакше підтримують Україну в її європейських прагненнях – лише окремі держави займають з цього питання ворожу позицію.

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«Ми діями хочемо підтвердити, що Україна є частиною європейської сім’ї. Перед лицем війни ми, європейці, усвідомлюємо, наскільки крихким є мир у Європі, який ми так важко відновлювали після Другої світової війни. Ця війна змінить перебіг європейської історії.

…Завтра Європейська комісія виступить із висновком, а наступного тижня Єврорада прийматиме рішення щодо європейської перспективи (України – ред.). І ми всі вчотирьох підтримуємо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Ми сподіваємось, що одноголосно це рішення буде ухвалено на Європейській раді», – заявив Макрон.

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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Європейська комісія наполягатиме на тому, щоб надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.

За словами віцепрем’єр-міністра України Ольги Стефанішіної, сім країн ЄС пропонували надати Україні інший формат, а не статус кандидата на членство. Головний опір йде від трьох держав.

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