«Хрущовки» – найнебезпечніше житло під час бомбардувань

У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами “хрущовок”.

Про це повідомляє у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Укрінформ.

“За інформацією, під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше – в підвалах та під’їздах так званих “хрущовок”, – написав Андрющенко.

Читайте також: Мешканці Маріуполя змушені боротися за гуманітарку

За його словами, тіла звозять вантажівками в морг біля “Метро” або на колишню базу супермаркету “Щирий кум” на Лівобережжі. Якщо вони не муміфіковані – доправляють на один із двох полігонів для сміття.

Читайте також: У Маріуполі діти розбирають ворожі ящики від набоїв для багаття, щоб приготувати їжу

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Маріуполь сьогодні без нормального енерго-, водо- та газопостачання. Від початку російського вторгнення у місті загинули до 22 тис. мирних жителів. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Наразі йому загрожують екологічна та епідемічна катастрофа.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia